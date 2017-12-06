В Евлахе на годовалого ребенка упал телевизор

Евлах. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Евлахе малолетний ребенок получил повреждение.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в деревне Малбиняси.

На жительницу села Мамедзаде Лейлу Зюльфи гызы 2016 г.р. упал телевизор. В результате ребенок получил повреждение.

Она была доставлена в центральную больницу Бардинского района. Врачи отметили, что у получившей тяжелую черепно-мозговую травму ребенка также сломана правая нога.

Состояние Л. Мамедзаде оценивается как среднетяжелое.