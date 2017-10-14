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    В Евлахе микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

    Факт расследуется

    Евлах. 14 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошла дорожная авария.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге села Самедабад.

    Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с едущим навстречу пассажирским микроавтобусом марки "Форд".

    В результате пострадали водители и два пассажира. Ввиду нормально состояния водителей им оказали амбулаторную помощь.

    Пассажир "ВАЗ-2107"житель Евлахского района Эльшад Алиев 1983 года рождения был отвезен в больницу без сознания. Пострадавший пассажир микроавтобуса был доставлен родными в частную клинику.

    Факт расследуется.

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