В Евлахе микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

Евлах. 14 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошла дорожная авария.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге села Самедабад.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с едущим навстречу пассажирским микроавтобусом марки "Форд".
В результате пострадали водители и два пассажира. Ввиду нормально состояния водителей им оказали амбулаторную помощь.
Пассажир "ВАЗ-2107"житель Евлахского района Эльшад Алиев 1983 года рождения был отвезен в больницу без сознания. Пострадавший пассажир микроавтобуса был доставлен родными в частную клинику.
Факт расследуется.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook