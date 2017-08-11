Возвращавшиеся со свадьбы из Евлаха гости попали в аварию, двое получили тяжелые ранения

Мингячевир. 11 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире автомобиль, потеряв управление, врезался в препятствие.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел минувшей ночью на въезде в город. По предварительной информации, автомобиль марки "ВАЗ" с жителями Мингячевира, возвращавшимися со свадьбы из Евлаха, вышел из под управления и врезался в бетонное препятствие. В результате 2 человека получили тяжелые ранения и были доставлены в городскую больницу. Это жители Мингячевира Атахан Вугар оглу Мамедов 1993 г.р. и Тогрул Чингиз оглу Мамедбейли 1997 г.р. Сообщается, что пострадавшие получили различные переломы.

В связи с произошедшим ведется расследование.