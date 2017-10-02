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    В Евлахе автомобиль сбил пожилую женщину

    Состояние пострадавшей тяжелое© Report

    Евлах. 2 октября. REPORT.AZ/ В поселке Аран Евлаха вечером произошло ДТП с наездом на пешехода.

    Как передает ширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" сбил и нанес травмы переходящей дорогу жительнице Агджабединского района Зохре Алиевой 1959 г.р.

    Состояние доставленной в больницу пострадавшей оценивается как тяжелое.

    Во время обследования у З. Алиевой диагностировали два перелома в области шеи и внутричерепное кровоизлияние.

    Ведется расследование инцидента.

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