Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Евлахе арестован молодой человек за неэтичные публикации в соцсетях

    Происшествия
    • 03 октября, 2025
    • 19:53
    В Евлахе арестован молодой человек за неэтичные публикации в соцсетях

    Полиция Евлаха арестовала молодого человека, публиковавшего неэтичный контент в социальных сетях.

    Как сообщает Report, правоохранительные органы установили личность пользователя, размещавшего публикации под никнеймом "Тофи". Им оказался 21-летний житель Евлахского района Тофиг Гасымлы.

    Молодой человек подвергнут административному аресту.

    МВД соцсети арест неэтичные публикации
    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub

    Последние новости

    20:46

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    20:41

    В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудке

    Другие страны
    20:33

    В Дагестане обрушилась стена одной из сельских школ

    Другие страны
    20:19

    Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранаты

    Другие страны
    20:13

    Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВП

    Другие страны
    20:12

    В Шеки столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    20:00

    Финляндии предстоит заменить сотни российских вагонов из-за их несоответствия стандартам ЕС

    Другие страны
    19:56

    Общая стоимость государственных ценных бумаг в Азербайджане снизилась на 11%

    Финансы
    19:53

    В Евлахе арестован молодой человек за неэтичные публикации в соцсетях

    Происшествия
    Лента новостей