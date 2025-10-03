В Евлахе арестован молодой человек за неэтичные публикации в соцсетях
Происшествия
- 03 октября, 2025
- 19:53
Полиция Евлаха арестовала молодого человека, публиковавшего неэтичный контент в социальных сетях.
Как сообщает Report, правоохранительные органы установили личность пользователя, размещавшего публикации под никнеймом "Тофи". Им оказался 21-летний житель Евлахского района Тофиг Гасымлы.
Молодой человек подвергнут административному аресту.
