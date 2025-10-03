İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:49
    Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyən olunub.

    Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü, "Tofi" ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub.

    O, müvafiq qərarla inzibati qaydada həbs edilib.

