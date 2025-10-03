Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub
Hadisə
- 03 oktyabr, 2025
- 18:49
Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunub.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs müəyyən olunub.
Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü, "Tofi" ləqəbli Yevlax rayon sakini Tofiq Qasımlı məsuliyyətə cəlb olunub.
O, müvafiq qərarla inzibati qaydada həbs edilib.
