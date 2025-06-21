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В Евалахе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, пострадал один человек

В Евалахе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, пострадал один человек В городе Евлах произошло возгорание в двухэтажном 12-комнатном жилом доме общей площадью 320 м² (по 160 м² на каждом этаже).
Происшествия
21 июня 2025 г. 08:42
В Евалахе произошел пожар в двухэтажном жилом доме, пострадал один человек

В городе Евлах произошло возгорание в двухэтажном 12-комнатном жилом доме общей площадью 320 м² (по 160 м² на каждом этаже).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), сгорели деревянные конструкции 7 комнат на общей площади 200 м².

От высокой температуры частично оплавились деревянные балки кровли на площади 7 м². В результате пожара один человек отравился угарным газом.

Остальная часть дома, а также находившиеся поблизости строения были защищены от огня. Пожар был потушен силами противопожарных подразделений.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda 12 otaqlı evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

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