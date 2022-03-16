В этом году зарегистрировано 1 914 преступлений, связанных с наркотиками

За январь-февраль текущего года в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 1 914 фактов преступлени

За январь-февраль текущего года в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 1 914 фактов преступлений.

Об этом Report сообщили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

686 фактов были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 1210 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 6 - с незаконной культивацией растений, содержащих наркотические средства, 12 - с другими преступлениями из этой категории.