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В этом году зарегистрировано 1 914 преступлений, связанных с наркотиками

В этом году зарегистрировано 1 914 преступлений, связанных с наркотиками За январь-февраль текущего года в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 1 914 фактов преступлени
Происшествия
16 марта 2022 г. 10:58
В этом году зарегистрировано 1 914 преступлений, связанных с наркотиками

За январь-февраль текущего года в результате проведенных правоохранительными органами комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 1 914 фактов преступлений.

Об этом Report сообщили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

686 фактов были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 1210 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 6 - с незаконной культивацией растений, содержащих наркотические средства, 12 - с другими преступлениями из этой категории.

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Версия на азербайджанском языке Bu il narkotik ilə bağlı 1 914 cinayət faktı aşkarlanıb

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