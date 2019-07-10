​В этом году в Баку разоблачены 30 преступных групп

Операторы службы "Безопасный город" выявили 2.796 инцидентов, с использованием архивных записей с камер были раскрыты 123 преступления.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника Главного управления полиции города Баку по оперативным делам, генерал-майор полиции Эльхан Гасанов заявил на оперативном совещании, посвященном итогам работ, выполненных по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности в первом полугодии.

По его словам, в течение 6 месяцев были разоблачены 13 групп в составе 21 человека, совершивших 23 грабежа, а также 30 преступных групп в составе 67 человек, совершивших 51 квартирную кражу: "Кроме того, по 681 факту, связанному с наркотиками, из незаконного оборота изъято более 303 кг наркотических веществ, обеспечена выплата гражданам 92,8% материальной компенсации по делам, следствие по которым завершено".