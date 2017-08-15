В этом году в Азербайджане создано 2826 групп дошкольной подготовки

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "В этом году для обучения в группах дошкольной подготовки по Баку зарегистрировано 9209 человек".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил заведующий отделом общего и дошкольного образования министерства образования Айдын Ахмедов.

По его словам, в прошлом году в стране было создано 2795 групп дошкольной подготовки: "В прошлом году 55% рожденных в 2011 году были привлечены к подготовке. В этом году по 65 районам, включая Баку, было создано 2826 групп".

Представитель министерства отметил, что в этом году ожидается рост процента привлекаемых к обучению в группах: "Прием детей в группы идет поэтапно. При отборе учителей предпочтение отдается преподающим в IV классе".