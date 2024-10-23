В этом году в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше

В этом году в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше

С начала года до сегодняшнего дня (с января по 22 октября) в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше.

https://static.report.az/photo/a3a25c5d-7f81-3df5-b434-fd232602d19a.jpg https://static.report.az/photo/a3a25c5d-7f81-3df5-b434-fd232602d19a.jpg

С начала года до сегодняшнего дня (с января по 22 октября) в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Республиканского сейсмологического центра, 38 из этих подземных толчков были магнитудой от 3 до 4, 4 - от 4 до 5, 3 толчка имели магнитуду выше 5. За указанный период землетрясения были зафиксированы в Каспийском море, Шамахы, на границе Саатлы-Сабирабада, а также в Агдаше, Гёранбое, Имишли, Лянкяране, Товузе, Гаджигабуле, Лерике, Губе, Гёйгёле, Биласуваре, Джалилабаде и Кяльбаджаре. Подпишитесь на наш Telegram канал