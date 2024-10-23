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В этом году в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше

В этом году в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше С начала года до сегодняшнего дня (с января по 22 октября) в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше.
Происшествия
23 октября 2024 г. 14:14
В этом году в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше

С начала года до сегодняшнего дня (с января по 22 октября) в Азербайджане было зафиксировано 45 землетрясений с магнитудой 3 и выше.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Республиканского сейсмологического центра, 38 из этих подземных толчков были магнитудой от 3 до 4, 4 - от 4 до 5, 3 толчка имели магнитуду выше 5.

За указанный период землетрясения были зафиксированы в Каспийском море, Шамахы, на границе Саатлы-Сабирабада, а также в Агдаше, Гёранбое, Имишли, Лянкяране, Товузе, Гаджигабуле, Лерике, Губе, Гёйгёле, Биласуваре, Джалилабаде и Кяльбаджаре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilin əvvəlindən indiyədək maqnitudası 3 və ondan yuxarı 45 zəlzələ olub

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