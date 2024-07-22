В этом году 25 человек задержаны с поличным за коррупцию

В Азербайджане в этом году 25 человек были задержаны с поличным за коррупцию.

Как сообщает Report, об этом Генпрокурор Кямран Алиев заявил на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре.

Он отметил, что за первое полугодие 2024 года оперативными подразделениями Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено 93 уголовных дела.

"В результате проведенных оперативных мероприятий 25 лиц, совершивших коррупционные преступления, были задержаны с поличным, также были задержаны 4 находившихся в розыске лица", - отметил Генпрокурор.