​В Екатеринбурге задержан гражданин Азербайджана, ограбивший ювелирный салон - ВИДЕО

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон в Екатеринбурге.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Инцидент произошел 20 сентября в Екатеринбурге на улице Сухоложская. В магазин зашли двое мужчин, связали продавцов и забрали с витрин драгоценности.
После совершения преступления злоумышленники 22 и 23 лет скрылись на автомобиле, который ожидал их у салона.
Ограбление было записано на видеокамеры. Сумма причиненного ущерба была оценена в около 6 млн рублей.
Установлено, что один из грабителей находится в федеральном розыске Азербайджана по подозрению в крупном мошенничестве.
По факту произошедшего расследуется уголовное дело.
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