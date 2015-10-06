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    ​В Екатеринбурге задержан гражданин Азербайджана, ограбивший ювелирный салон - ВИДЕО

    Он разыскивается в Азербайджане за мошенничество

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон в Екатеринбурге.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

    Инцидент произошел 20 сентября в Екатеринбурге на улице Сухоложская. В магазин зашли двое мужчин, связали продавцов и забрали с витрин драгоценности.

    После совершения преступления злоумышленники 22 и 23 лет скрылись на автомобиле, который ожидал их у салона.

    Ограбление было записано на видеокамеры. Сумма причиненного ущерба была оценена в около 6 млн рублей.

    Установлено, что один из грабителей находится в федеральном розыске Азербайджана по подозрению в крупном мошенничестве.

    По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

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