    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 07:57
    В Джульфе произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

    В Джульфинском районе рано утром в пятницу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

    Как сообщает Report, в результате опрокидывания автомобиля BMW, за рулем которого находился местный житель Гудрат Гулиев, скончались он и три его пассажира.

    Согласно предварительной информации, двое умерших были сотрудниками правоохранительных органов. Предполагается, что водитель потерял управление транспортным средством на скользкой из-за дождя проезжей части.

    По факту ведется расследование.

    Culfada yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb

