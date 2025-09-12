В Джульфе произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

В Джульфинском районе рано утром в пятницу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает Report, в результате опрокидывания автомобиля BMW, за рулем которого находился местный житель Гудрат Гулиев, скончались он и три его пассажира.

Согласно предварительной информации, двое умерших были сотрудниками правоохранительных органов. Предполагается, что водитель потерял управление транспортным средством на скользкой из-за дождя проезжей части.

По факту ведется расследование.