В Джульфе произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека
Происшествия
- 12 сентября, 2025
- 07:57
В Джульфинском районе рано утром в пятницу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.
Как сообщает Report, в результате опрокидывания автомобиля BMW, за рулем которого находился местный житель Гудрат Гулиев, скончались он и три его пассажира.
Согласно предварительной информации, двое умерших были сотрудниками правоохранительных органов. Предполагается, что водитель потерял управление транспортным средством на скользкой из-за дождя проезжей части.
По факту ведется расследование.
