    Culfada yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb

    Hadisə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 07:50
    Culfada yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb

    Sentyabrın 12-də saat 5 radələrində Culfa rayonunda ölümlə nəticələnın yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, rayon sakini Qüdrət Quliyevin idarə etdiyi BMW markalı avtomobilin aşması nəticəsində sürücü və 3 sərnişin hadisə yerində vəfat ediblər.

    Qeyd edək ki, qəzada həyatı itirənlərdən 2 nəfər polis əməkdaşı olub. Hadisənin yağıntılı hava şəraiti səbəbindən yolun sürüşkən olduğuna görə baş verdiyi ehtimal edilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Culfa Ağır yol qəzası Ölən və yaralananlar
    В Джульфе произошло тяжелое ДТП, погибли четыре человека

