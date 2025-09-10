ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В Джульфе автомобиль съехал в овраг, есть пострадавший

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 09:16
    В Джульфе автомобиль съехал в овраг, есть пострадавший

    В Джульфе легковой автомобиль марки Daewo съехал в овраг.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), один человек остался зажатым в машине. 

    К месту происшествия были привлечены спасательные силы МЧС.

    Пострадавшего с полученными травмами извлекли из деформированного автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

