В Джульфе автомобиль съехал в овраг, есть пострадавший
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 09:16
В Джульфе легковой автомобиль марки Daewo съехал в овраг.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), один человек остался зажатым в машине.
К месту происшествия были привлечены спасательные силы МЧС.
Пострадавшего с полученными травмами извлекли из деформированного автомобиля и передали бригаде скорой помощи.
