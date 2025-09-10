В Джульфе автомобиль съехал в овраг, есть пострадавший

В Джульфе легковой автомобиль марки Daewo съехал в овраг.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), один человек остался зажатым в машине.

К месту происшествия были привлечены спасательные силы МЧС.

Пострадавшего с полученными травмами извлекли из деформированного автомобиля и передали бригаде скорой помощи.