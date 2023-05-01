В Джоджуг Марджанлы при подрыве на мине погиб пастух

1 мая на территории Джоджуг Марджанлы Джебраильского района при подрыве на мине погиб пастух.

1 мая на территории Джоджуг Марджанлы Джебраильского района при подрыве на мине погиб пастух.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и пресс-служба министерства внутренних дел.

Отмечается, что инцидент произошел на неразминированной территории.

Занимающийся животноводством житель села Газахлар Физулинского района Алышов Огтай Байрам оглу (1964 г.р.) перешел на неочищенную от мин территорию, где погиб в результате взрыва противотанковой мины.