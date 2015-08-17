В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП: 2 человека погибли, 5 получили ранения

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 17 августа приблизительно в 01:00 в селе Гюльмамедли Джалилабадского района столкнулись автомобили марки "ВАЗ", управляемые жителями района Рамизом Шукюровым и Вюгаром Газиевым. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в результате оба водителя, а также 4 пассажира В.Газиева и один пассажир Р.Шукюрова были госпитализированы. Из них Расим Ибишов и Раван Газиев скончались в больнице.

По факту ДТП проводится расследование в отделении полиции Джалилабадского района.