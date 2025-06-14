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В Джалилабаде задержан водитель-наркоман

В Джалилабаде задержан водитель-наркоман В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
Происшествия
14 июня 2025 г. 17:27
В Джалилабаде задержан водитель-наркоман

В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Как сообщает муганское бюро Report, сотрудники дорожной полиции подали сигнал "остановиться" водителю А.Алиеву за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки BMW.

Поскольку его действия вызвали подозрение, водитель был направлен на соответствующее медицинское освидетельствование, в результате которого было установлено, что он употреблял наркотические средства.

В отношении А.Алиева был составлен протокол, который направлен в районный суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

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