В Джалилабаде выявлено нарушавшее карантин кафе

В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Продолжается реализация мероприятий в отношении нарушителей объявленного в стране карантина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, было установлено, что кафе "Габиль" нарушает правила карантина.

Арендующий кафе Юсиф Гусейнов и два клиента его кафе нарушили правила карантина. В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.