О нас
Report Georgia

В Джалилабаде выявлено нарушавшее карантин кафе

В Джалилабаде выявлено нарушавшее карантин кафе В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
12 августа 2020 г. 11:41
В Джалилабаде выявлено нарушавшее карантин кафе
0 : 00
0 : 00

Продолжается реализация мероприятий в отношении нарушителей объявленного в стране карантина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, было установлено, что кафе "Габиль" нарушает правила карантина.

Арендующий кафе Юсиф Гусейнов и два клиента его кафе нарушили правила карантина. В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda karantin qaydalarını pozan kafe aşkarlandı

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
В Азербайджане 144 новых факта заражения
В Азербайджане 144 новых факта заражения
6 августа 2020 г. 17:36
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01

Последние новости

12:02
В России от коронавируса умерли 129 человек Другие страны
11:52
В Армении продлили режим ЧП из-за пандемии Другие страны
11:50
Первый турецкий электрокросс Togg выйдет на рынок в 2022 году Бизнес
11:41
В Джалилабаде выявлено нарушавшее карантин кафе Происшествия
11:33
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте Другие страны
11:27
В Грузии возросло число больных коронавирусом В регионе
11:21
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19 В регионе
11:14
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США Энергетика
11:01
В Украине выявили 1 433 новых случая COVID-19 В регионе
10:55
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
10:52
BNA запустило рекордное число линейных автобусов Инфраструктура
10:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2020) Финансы
10:38
Аэропорты Пекина объявили о закрытии 600 рейсов из-за ливней Другие страны
10:28
EIA не изменила прогноз добычи нефти в Азербайджане Энергетика
10:26
Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году Энергетика
Вся новостная лента