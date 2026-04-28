В Джалилабаде водитель ВАЗ насмерть сбил 13-летнего подростка
Происшествия
- 28 апреля, 2026
- 09:55
В Джалилабаде автомобиль сбил насмерть 13-летнего подростка.
Как сообщает Report, Гамид Ярмамедов (1970 г.р.), управляя легковым автомобилем марки "ВАЗ 21043", двигаясь из села Учтепе в направлении села Тезекенд, сбил Мурада Заманова (2013 г.р.).
Подросток скончался по дороге в больницу от полученных травм.
По факту проводится расследование.
17:27
Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорилДругие страны
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04