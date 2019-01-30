В Джалилабаде владелец маркета покончил с собой

Джалилабад. 30 января. REPORT.AZ/ Предприниматель покончил жизнь самоубийством в Джалилабадском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице С.Ахундова в городе.

Так, Рашад Сулдуз оглы Гулиев 1978 г.р. покончил жизнь самоубийством, повесившись во дворе своего дома. На место происшествия была вызвана машина скорой медпомощи, однако мужчина уже был мертв.

Р.Гулиев был владельцем маркета, расположенного на территории района.

Расследование продолжается.