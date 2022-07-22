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В Джалилабаде тела убитых женщины и мужчины обнаружили во дворе дома

В Джалилабаде тела убитых женщины и мужчины обнаружили во дворе дома 22 июля около 04:00 в Джалилабадский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении во дворе собственного дома тела жительницы района Кенуль Шахмаровой и жителя села Узунтепе Руслана Гараева со следами колотых ранений.
Происшествия
22 июля 2022 г. 10:07
В Джалилабаде тела убитых женщины и мужчины обнаружили во дворе дома

22 июля около 04:00 в Джалилабадский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении во дворе собственного дома тела жительницы района Кенуль Шахмаровой и жителя села Узунтепе Руслана Гараева со следами колотых ранений.

Как сообщает муганское бюро Report, сотрудники полиции и прокуратуры района провели соответствующие мероприятия, в результате которых задержан подозреваемый в совершении преступления, деверь К.Шахмаровой, ранее судимый житель Джалилабада Эльшан Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda qadın və kişi qətlə yetirilib

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