В Джалилабаде тела убитых женщины и мужчины обнаружили во дворе дома

22 июля около 04:00 в Джалилабадский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении во дворе собственного дома тела жительницы района Кенуль Шахмаровой и жителя села Узунтепе Руслана Гараева со следами колотых ранений.

22 июля около 04:00 в Джалилабадский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении во дворе собственного дома тела жительницы района Кенуль Шахмаровой и жителя села Узунтепе Руслана Гараева со следами колотых ранений.

Как сообщает муганское бюро Report, сотрудники полиции и прокуратуры района провели соответствующие мероприятия, в результате которых задержан подозреваемый в совершении преступления, деверь К.Шахмаровой, ранее судимый житель Джалилабада Эльшан Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело.