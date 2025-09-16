В Джалилабаде школьник убил одноклассника
- 16 сентября, 2025
- 15:22
В Джалилабадском районе 17-летний подросток нанес смертельные ножевые ранения своему однокласснику.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Халилабад.
Получивший ранение Кянан Иманзаде был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Подросток задержан сотрудниками полиции, по факту ведется расследование.
