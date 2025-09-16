В Джалилабаде школьник убил одноклассника

В Джалилабадском районе 17-летний подросток нанес смертельные ножевые ранения своему однокласснику.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Халилабад.

Получивший ранение Кянан Иманзаде был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Подросток задержан сотрудниками полиции, по факту ведется расследование.