    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 15:22
    В Джалилабаде школьник убил одноклассника

    В Джалилабадском районе 17-летний подросток нанес смертельные ножевые ранения своему однокласснику.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в селе Халилабад.

    Получивший ранение Кянан Иманзаде был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

    Подросток задержан сотрудниками полиции, по факту ведется расследование.

    Cəlilabadda məktəbli sinif yoldaşını öldürüb

    Лента новостей