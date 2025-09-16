Cəlilabadda məktəbli sinif yoldaşını öldürüb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Hadisə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:10
    Cəlilabad rayonunda məktəblilər arasında mübahisə baş verib. 

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonun Xəlilabad kəndində qeydə alınan hadisə zamanı 17 yaşlı yeniyetmə sinif yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirib.

    Xəsarət alan Kənan İmanzadə xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən məktəbli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Джалилабаде школьник убил одноклассника

