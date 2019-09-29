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В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, 1 человек погиб, 4 ранены

​В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, 1 человек погиб, 4 ранены

В Джалилабадской районе, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в утренние часы на территории села Дяляли.

По предварительным данным, легковой автомобиль перевернулся, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие пассажиры - жители Масаллинского района.

В настоящее время устанавливаются личности погибшего и раненых.

В связи с фактом ведется расследование.

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