​В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, 1 человек погиб, 4 ранены

В Джалилабадской районе, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован в утренние часы на территории села Дяляли.

По предварительным данным, легковой автомобиль перевернулся, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие пассажиры - жители Масаллинского района.

В настоящее время устанавливаются личности погибшего и раненых.

В связи с фактом ведется расследование.