В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человек

В Джалилабадском районе произошла авария - автомобиль Nissan X-Trail перевернулся на крутом спуске в селе Текле.

Как сообщает местное бюро Report, пятеро находившихся в машине человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную районную больницу.

В TƏBİB уточнили, один из них - 18-летний молодой человек - после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, остальные четверо остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

Личности пострадавших уточняются. По факту происшествия начато расследование.