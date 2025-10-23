Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человек

    Происшествия
    • 23 октября, 2025
    • 10:34
    В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человек

    В Джалилабадском районе произошла авария - автомобиль Nissan X-Trail перевернулся на крутом спуске в селе Текле.

    Как сообщает местное бюро Report, пятеро находившихся в машине человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную районную больницу.

    В TƏBİB уточнили, один из них - 18-летний молодой человек - после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, остальные четверо остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

    Личности пострадавших уточняются. По факту происшествия начато расследование.

    ДТП Джалилабадский район пострадавшие
    Cəlilabadda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

