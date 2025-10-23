В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человек
Происшествия
- 23 октября, 2025
- 10:34
В Джалилабадском районе произошла авария - автомобиль Nissan X-Trail перевернулся на крутом спуске в селе Текле.
Как сообщает местное бюро Report, пятеро находившихся в машине человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную районную больницу.
В TƏBİB уточнили, один из них - 18-летний молодой человек - после осмотра отпущен домой на амбулаторное лечение, остальные четверо остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.
Личности пострадавших уточняются. По факту происшествия начато расследование.
