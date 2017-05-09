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    В Джалилабаде обнаружена каменная летопись - ФОТО

    Надпись принадлежит приблизительно к V в до н.э.© Report.az

    Джалилабад. 9 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе обнаружена каменная летопись.

    Как сообщил аранскому бюро Report историк Эльшад Аманов, на камне изображено 14 письменных знаков.

    Письменная графика очень похожа на образцы письменности, обнаруженные в Мингячевире, Северном Кавказе, на территории Алтая, Урмии и Передней Азии. Хоть одна часть надписанного камня подверглась осмотру, другую часть исследовать невозможно, ввиду примыкания к земле.

    По словам историка, такого типа письмена можно встретить и среди надписей клинописного периода: "Надпись принадлежит приблизительно к V в до н.э. ее нужно серьезно исследовать".

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