В Джалилабаде обнаружена каменная летопись - ФОТО

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Джалилабад. 9 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе обнаружена каменная летопись.

Как сообщил аранскому бюро Report историк Эльшад Аманов, на камне изображено 14 письменных знаков.

Письменная графика очень похожа на образцы письменности, обнаруженные в Мингячевире, Северном Кавказе, на территории Алтая, Урмии и Передней Азии. Хоть одна часть надписанного камня подверглась осмотру, другую часть исследовать невозможно, ввиду примыкания к земле.

По словам историка, такого типа письмена можно встретить и среди надписей клинописного периода: "Надпись принадлежит приблизительно к V в до н.э. ее нужно серьезно исследовать".