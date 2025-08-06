МВД: Задержан один из основных организаторов оборота наркотиков в стране

В Джалилабаде проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции в Джалилабадском районе изъяли из незаконного оборота 30 килограммов наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщили Report в МВД, в ходе спецоперации был задержан 50-летний житель Джалилабадского района Эльшан Шаммадов. У него обнаружено и изъято 30 кг марихуаны.

Установлено, что Эльшан Шаммадов в разное время действовал в сговоре с гражданами Ирана и являлся одним из основных организаторов оборота наркотических средств на территории страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.