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МВД: Задержан один из основных организаторов оборота наркотиков в стране

МВД: Задержан один из основных организаторов оборота наркотиков в стране В Джалилабаде проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Происшествия
6 августа 2025 г. 13:40
МВД: Задержан один из основных организаторов оборота наркотиков в стране

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) в ходе операции в Джалилабадском районе изъяли из незаконного оборота 30 килограммов наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщили Report в МВД, в ходе спецоперации был задержан 50-летний житель Джалилабадского района Эльшан Шаммадов. У него обнаружено и изъято 30 кг марихуаны.

Установлено, что Эльшан Шаммадов в разное время действовал в сговоре с гражданами Ирана и являлся одним из основных организаторов оборота наркотических средств на территории страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Ölkə ərazisində narkotik vasitələrin dövriyyəsini təşkil edən əsas şəxslərdən biri saxlanılıb

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