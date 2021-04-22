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В Джалилабаде должностные лица убили ростовщика

В Джалилабаде должностные лица убили ростовщика Стали известны подробности убийства пропавшего без вести несколько дней назад жителя Джалилабадского района Афлатуна Абдуллаева.
Происшествия
22 апреля 2021 г. 20:41
В Джалилабаде должностные лица убили ростовщика

Стали известны подробности убийства пропавшего без вести несколько дней назад жителя Джалилабадского района Афлатуна Абдуллаева.

Как сообщает Report, убийство совершили представители сельской исполнительной власти Фейзулла Исмаилов и Фамиль Махмудов.

Чиновники задолжали Афлатуну Абдуллаеву, однако поняв, что не смогут выплатить долг, решились на убийство.

Должностные лица встретились с Абдуллаевым. Мужчины поспорили, позже спор перерос в драку. Ф.Исмаилов и Ф.Махмудов убили А.Абдуллаева, а его тело отвезли в Сабирабадский район и бросили в канал.

Оставив принадлежащий А.Абдуллаеву легковой автомобиль на территории Сальянского района, они скрылись.

Подозреваемые в совершении убийства Ф.Исмаилов и Ф.Махмудов задержаны.

Расследование по факту продолжается.

Отметим, что убитый певец А.Абдуллаев занимался ростовщичеством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda vəzifəli şəxslər sələmə pul verən müğənnini qətlə yetirib - TƏFƏRRÜAT

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