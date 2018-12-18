В Джалилабаде автомобиль столкнулся с трактором

Джалилабад. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел в вечернее время на части старой автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Гаразенджир.

Автомобиль марки "ВАЗ-21011", под управлением жителя села Оджаглы Алиева Теймура Алифага оглы (1994), столкнулся с трактором "Беларусь". С травмами различнойс тепени тяжести водитель автомобиля был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

Ранее в Геранбое произошла авария.