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    В Геранбое произошла авария

    Геранбой. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Сефикюрд

    Легковой автомобиль марки "Mercedes-Benz" врезался в грузовик марки "Shacman". В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил легкие ранения. Ему была оказана амбулаторная помощь. Оба автомобиля деформировались.  

    По факту ведется расследование. 

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