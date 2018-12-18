В Геранбое произошла авария

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Геранбой. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбое произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Сефикюрд.
Легковой автомобиль марки "Mercedes-Benz" врезался в грузовик марки "Shacman". В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил легкие ранения. Ему была оказана амбулаторная помощь. Оба автомобиля деформировались.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости