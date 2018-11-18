В Джалилабаде автомобиль сбил медицинского работника

18 ноября, 2018 00:13

https://report.az/storage/news/35d316c1f48bd6c086381d311e9a429e/8bd5a957-3ebc-41b1-86a8-89acc6475499_292.jpg Джалилабад. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП с пешеходом. Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль сбил жительницу села Фарзили Керимову Гюльгяз Рамазан гызы (1958). С травмами в области спины женщина с помощью водителя была доставлена в больницу. Ей была оказана соответствующая медицинская помощь. Согласно информации, Г.Керимова является медсестрой в Джалилабадской центральной больнице. По факту ведется расследование. Ранее в Товузе автомобиль насмерть сбил пешехода.

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