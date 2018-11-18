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    В Джалилабаде автомобиль сбил медицинского работника

    Джалилабад. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль сбил жительницу села Фарзили Керимову Гюльгяз Рамазан гызы (1958).

    С травмами в области спины женщина с помощью водителя была доставлена в больницу. Ей была оказана соответствующая медицинская помощь.

    Согласно информации, Г.Керимова является медсестрой в Джалилабадской центральной больнице.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Товузе автомобиль насмерть сбил пешехода.

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