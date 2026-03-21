В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
- 21 марта, 2026
- 19:47
В селе Гюняшли Джалилабадского района произошло летальное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает муганское бюро Report, 29-летний местный житель Мухаммед Гусейнов на автомобиле Toyota Prius сбил своего 49-летнего односельчанина Джейхуна Рзаева.
Пешеход от полученных травм скончался.
По факту начато расследование.
