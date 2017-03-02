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    В Джалилабаде активизировался оползень, нескольким домам грозит опасность - ФОТО

    Местные жители обеспокоены тем, что в результате оползня могут быть разрушены их дома

    Джалилабад. 2 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе таяние снега повысило активизацию оползневых зон. 

    Как сообщает региональное бюро Report, нескольким домам в селе Садатлы на территории под названием Едди Булаг грозит опасность. 

    В результате оползня во дворах некоторых домов образовались большие трещины. По словам сельских жителей, заполнение водой этих трещин в результате таяния снега с каждым днем все больше ускоряет оползневый процесс. Местные жители обеспокоены тем, что в результате оползня могут быть разрушены их дома. 

    Другая опасность для села заключается в крупных слоях земли, движущихся с холмистых местностей вниз в сторону домов сельчан. В связи со сложившимися обстоятельствами жители деревни проинформировали Комиссию по чрезвычайным ситуациям Джалилабадского района.

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