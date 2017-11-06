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    В Джалилабаде 23-летний местный житель был ранен соседом

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошла поножовщина.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером в селе Учтепе.

    Местный житель 23-летний Ульви Надир оглу Ахмедов был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу с ножевым ранением. Однако, из-за тяжелого состояния пострадавшего его пришлось увезти в Билясуварскую центральную районную больницу.

    По словам близких, У.Ахмедов был ранен соседом на почве конфликта.

    По факту ведется расследование.

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