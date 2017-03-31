В двухэтажном жилом здании на "Советской" произошел пожар

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку в двухэтажном жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в трехкомнатной квартире на территории "Советской" в Ясамальском районе.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пламя локализовано, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

Одна из трех комнат квартиры полностью сгорела.

Причины возгорания выясняются.