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    В двухэтажном жилом здании на "Советской" произошел пожар

    Причины возгорания выясняются

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку в двухэтажном жилом здании произошел пожар.

    Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в трехкомнатной квартире на территории "Советской" в Ясамальском районе.

    На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пламя локализовано, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

    Одна из трех комнат квартиры полностью сгорела.

    Причины возгорания выясняются.

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