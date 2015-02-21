В Дубае загорелся один из высочайших небоскребов мира

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В ночь на субботу в одном из высочайших жилых небоскребов мира - 79-этажном здании под названием «Факел» в Дубае - произошел сильный пожар, сообщает Report со ссылкой на «Би-би-си».

Сперва пламя показалось на высоте 50-го этажа, затем из-за ветра огонь распространилось по стенам на расстояние свыше 300 метров.

Информация о жертвах пока не поступала. Известно, что из небоскреба были эвакуированы тысячи жильцов. Очевидцы назвали объятое огнем здание «тонущим «Титаником».

Небоскреб «Факел» был построен в 2011 году.