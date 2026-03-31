В ДТП в Загатале пострадали два человека

В селе Гёзбарах Загатальского района два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает северо-западное бюро Report, на участке автомобильной дороги Закатала-Гах столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2109".

В аварии травмы различной степени тяжести получил водитель первого транспортного средства Рамазан Махмудов и еще один человек.

Отметим, что Р. Махмудов является отцом шехида Отечественной войны Натига Махмудова.