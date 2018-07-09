 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ДТП в Сальяне два человека получили тяжелые ранения

    Сальян. 9 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили тяжелые телесные повреждения.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке, проходящем через территорию села Кюрсенги.

    В результате столкновения автомобиля марки Ford с другим автомобилем два человека получили тяжелые телесные повреждения. Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности уточняются.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi