В ДТП в Сальяне два человека получили тяжелые ранения

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Сальян. 9 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили тяжелые телесные повреждения.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке, проходящем через территорию села Кюрсенги.
В результате столкновения автомобиля марки Ford с другим автомобилем два человека получили тяжелые телесные повреждения. Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности уточняются.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости