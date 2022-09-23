В ДТП в Гусаре пострадали пять человек

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали 5 человек.

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали 5 человек.

Как сообщает северное бюро Report, ДТП было зафиксировано на проходящем через село Балагусар участке автодороги Гусар-Худат.

По словам очевидцев, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ".

В результате ДТП жители Гусарского района Фаизат Абдулазиз гызы Вахабова (1976 г. р.), Айнура Мирали гызы Керимова (1984 г. р.), Радмила Алиага гызы Мамедова (1988 г. р.), Улдуз Гянджали гызы Агаева (1978 г. р.) и Надир Насим оглу Махсимов (1991 г. р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Все раненые доставлены в Гусарскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.