​В ДТП в Гаджигабуле погиб гражданин Турции

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В поселке Муган Гаджигабульского района столкнулись два грузовых автомобиля Volvo и Shacman. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных тяжелых травм скончался водитель грузового автомобиля марки Volvo - гражданин Турецкой Республики Хамза Отюк. Спасатели-пожарники извлекли тело из автомобиля и передали сотрудникам станции скорой неотложной помощи. Операция на месте ДТП завершилась в 03:09.