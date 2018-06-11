В ДТП в Евлахе пострадали 3 человека, в том числе 2 женщины - ОБНОВЛЕНО

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Мингячевир. 11 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена двух остальных лиц, пострадавших в результате ДТП в Евлахском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - жительница Евлаха Нифталиева Лейла Рашид гызы 1999 г.р. и Аббасова Эльнара Рашид гызы.

Отметим, что авария произошла недалеко от евлахского села Экшам на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан.

В результате пострадали 3 человека, один из которых помещен в Евлахскую центральную районную больницу, а двое других - Мингячевирскую центральную городскую больницу.

Л.Нифталиева находится на 7-м месяце беременности. После обследования в отделении гинекологии Мингячевирской центральной городской больницы и оказания первой медицинской помощи, состояние женщины стабилизировалось и ее выписали.

Лечение Э.Аббасовой продолжается в медицинском учреждении.

***15:15

Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, во время аварии пострадали 3 человека.

Рагим Аждар оглу Нифталиев 1994 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2109" с государственным регистрационным номером 04-BJ-970, столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 90-KD-009.

Получивший тяжелые травмы Р.Нифталиев доставлен в Евлахскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Две находившиеся в момент аварии в автомобиле женщины с тяжелыми травмами помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

По факту ведется расследование.