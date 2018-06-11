 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ДТП в Евлахе пострадали 3 человека, в том числе 2 женщины - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование
    © Report

    Мингячевир. 11 июня. REPORT.AZ/ Стали известны имена двух остальных лиц, пострадавших в результате ДТП в Евлахском районе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это - жительница Евлаха Нифталиева Лейла Рашид гызы 1999 г.р. и Аббасова Эльнара Рашид гызы.

    Отметим, что авария произошла недалеко от евлахского села Экшам на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан.

    В результате пострадали 3 человека, один из которых помещен в Евлахскую центральную районную больницу, а двое других - Мингячевирскую центральную городскую больницу.

    Л.Нифталиева находится на 7-м месяце беременности. После обследования в отделении гинекологии Мингячевирской центральной городской больницы и оказания первой медицинской помощи, состояние женщины стабилизировалось и ее выписали.

    Лечение Э.Аббасовой продолжается в медицинском учреждении.

    ***15:15

    Евлах. 11 июня. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, во время аварии пострадали 3 человека. 

    Рагим Аждар оглу Нифталиев 1994 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2109" с государственным регистрационным номером 04-BJ-970, столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 90-KD-009.

    Получивший тяжелые травмы Р.Нифталиев доставлен в Евлахскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. 

    Две находившиеся в момент аварии в автомобиле женщины с тяжелыми травмами помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.  

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi