В ДТП на северо-западе Азербайджана пострадали три члена одной семьи

В Гахском районе Азербайджана произошла дорожная авария, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передаёт Report, на магистральной дороге столкнулись два автомобиля.

Во результате ДТП тяжёлые травмы получили Заманов Гамбой Эльбрус оглу (1972-го года рождения), Заманов Эльгюн Гамбой оглу (2009-го года рождения), Заманов Эльбрус Гамбой оглу (2011-го года рождения). Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр №1 в Баку с закрытыми черепно-мозговыми травмами и повреждениями различных частей тела. Все трое были помещены в реанимацию.