О нас

В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду по тротуарам

В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду по тротуарам В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду и парковку на тротуарах.
Происшествия
28 октября 2024 г. 12:30
В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду по тротуарам

В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду и парковку на тротуарах.

В ответ на запрос Report начальник отдела пропаганды и общественных вопросов Управления дорожной полиции столицы Тогрул Насирли напомнил, что тротуары предназначены для безопасного и комфортного передвижения пешеходов.

По его словам, сотрудники Управления регулярно проводят контрольно-профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

"Водители, которые паркуют свои транспортные средства на тротуарах или едут по ним, мешают движению пешеходов. Пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть дороги, что создает реальную почву для возможных ДТП с их участием", - подчеркнул Насирли.

Начальник отдела отметил, что Управление продолжит принимать меры в отношении водителей-нарушителей.

Насирли также сообщил, что в Управление поступают жалобы от пешеходов на движение мопедов и мотоциклов по тротуарам. "Эти жалобы расследуются. Водителей штрафуют в соответствии с законом", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yol polisi səkiylə hərəkət edən sürücülərə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi