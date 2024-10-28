В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду по тротуарам

В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду и парковку на тротуарах.

В дорожной полиции Баку предупредили водителей о наличии штрафов за езду и парковку на тротуарах.

В ответ на запрос Report начальник отдела пропаганды и общественных вопросов Управления дорожной полиции столицы Тогрул Насирли напомнил, что тротуары предназначены для безопасного и комфортного передвижения пешеходов.

По его словам, сотрудники Управления регулярно проводят контрольно-профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

"Водители, которые паркуют свои транспортные средства на тротуарах или едут по ним, мешают движению пешеходов. Пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть дороги, что создает реальную почву для возможных ДТП с их участием", - подчеркнул Насирли.

Начальник отдела отметил, что Управление продолжит принимать меры в отношении водителей-нарушителей.

Насирли также сообщил, что в Управление поступают жалобы от пешеходов на движение мопедов и мотоциклов по тротуарам. "Эти жалобы расследуются. Водителей штрафуют в соответствии с законом", - заявил он.