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    В доме жителя Сумгайыта обнаружены ружья

    В квартире обнаружены и изъяты ружья марок Белка и ИЖ-К-16

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В квартире жителя Сумгайыта обнаружены и изъяты ружья, не имеющие документов.

    Как сообщает Report, информация распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

    Как сообщили в министерстве, на основе полученной информации сотрудники Сумгайытского городского управления полиции провели оперативные мероприятия, в ходе которых в доме жителя города Адиля Гейдарова были обнаружены и изъяты ружья марок "Белка" и "ИЖ-К-16", не имеющие необходимых документов.

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