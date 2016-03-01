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    В Баку произошел пожар, в доме обнаружен труп женщины

    Пожар зарегистрирован в Сабунчинском районе

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Во время пожара в Баку погиб один человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, сгорели воспламеняемые конструкции площадью 25 кв. м. в одной из комнат трехкомнатного одноэтажного жилого дома в Сабунчинском районе общей площадью 78 кв. м. В ходе осмотра места пожара было обнаружено обгоревшее тело Мусаевой Назлы Гасан гызы. Удалось предотвратить распространение огня на остальную часть дома.  

    Пожар потушен пожарной бригадой в 03:40. 

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