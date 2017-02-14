В доме бывшего сотрудника МЧС произошел пожар

Лянкяран. 14 февраля. REPORT.AZ/ В частном доме в Лянкяранском районе произошел пожар.

Как сообщает южное бюро Report, пожар зарегистрирован на улице Вагифа Гусейнова г.Лянкяран.

Так, пламя охватило 40 кв. метров из 140 кв. метров мансарды принадлежащего Раджабу Мадат оглу Ахадову 1960 г.р. двухэтажного дома.

На место происшествия привлечены живая сила и техника Лянкяранской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пламя локализовано, также предотвращено распространение огня на другую территорию.

Предположительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже дома и перешел на мансарду.

Отметим, что долгие годы Р.Ахадов работал начальником Лянкяранской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.