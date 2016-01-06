Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В дом жителя Гянджи ворвались люди в масках.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 5 января примерно в 4 часа ночи в дом жителя города Гянджа Гамбара Абдуллаева через форточку проникли 4 человека в масках. Они ударили владельца дома и его сына Кянана тупым предметом и потребовали отдать им деньги, из-за громкого шума им не удалось довести до конца свое дело и они покинули место преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции (РУП), по подозрению в совершении преступления были задержаны жители города Зиямаддин Аскеров, ранее судимый Самир Аскеров, Азер Гасанов и Джейхун Исмаилов.

У С.Аскерова были обнаружены и изъяты 16,15 г марихуаны, а при обыске его квартиры - 4 кг 246 г марихуаны.