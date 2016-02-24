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    В годовщину Ходжалинской трагедии движение автомобилей на некоторых улицах Баку будет ограничено

    Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля в целях обеспечения удобного, безопасного и непрерывного движения участников общенациональной траурной церемонии, которая пройдет перед памятником "Крик матери" ("Ana harayı”) в Хатаинском районе, будет ограничено движение автомобилей от пересечения улиц Наджафгулу Рафиева, Юсифа Сафарова, Сулеймана Везирова, Мехди Мехдизаде по направлению к Ходжалинскому проспекту. 

    Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

    Он отметил, что с 08:00 до окончания мероприятия будет изменено направление движения автомобилей от улиц Иззет ханым Оруджовой, Аяза Исмаилова, Гейдарали Тагизаде, Ровшана Алиева, Фазаиля Байрамова и Сергея Сенюшкина к проспекту Ходжалы

    Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку в целях предотвращения пробок и плотного движения автомобиля по этим направлениям рекомендует гражданам и водителям по мере возможности не пользоваться личным автомобилем и воспользоваться общественным транспортом.

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